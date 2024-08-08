Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Владимир Путин наградил бывшего главного тренера сборной России по футболу, эксперта-консультанта комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством»‎III степени. Соответствующий указ глава государства подписал в минувший вторник, 6 августа.

В документе отмечается, что Валерий Газзаев удостоен награды за активную общественную деятельность. Также он внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Валерий Газзаев является одним из самых титулованных тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории. Он тренировал московское и киевское «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Последний клуб под его руководством в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Он до сих пор остается единственным тренером из РФ, завоевавшим европейский трофей. В 2002-2003 годах также тренировал российскую сборную по футболу.

Накануне Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет.