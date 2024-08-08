Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ вместе с пехотой снарядами Д-30

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Север» уничтожил укрепления с пехотой ВСУ. Об этом пишет Министерство обороны РФ и демонстрирует кадры ударов.

Личный состав артиллерийской батареи уничтожил расчеты и огневые позиции минометов ВСУ. Координаты противника вычисляются с помощью дронов и передаются артиллеристам. С момента их получения до выстрела проходит не больше двух-трех минут. Отстрелявшись, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и укрываются в блиндаже.

На счету расчета - уничтоженный миномет ВСУ. Артиллеристы попали по цели без пристрелочного выстрела. Расчет отличается меткостью. Еще одно четкое попадание - в окно помещения, где находились боевики.

Боевая работа ведется днем и ночью, независимо от погодных условий. В составе расчета одни новички. Бойцы прибыли в зону СВО недавно, подписали контракт с Минобороны несколько месяцев назад.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.