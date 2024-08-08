МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ накрыли огнем из минометов опорники ВСУ в зоне СВО

120-мм минометы предназначены для поражения живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.
2024-08-08 13:08:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты кочующих 120-мм минометов группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Удары наносятся по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ по информации, которую передала разведка. Расчеты минометов создали сеть укрытых огневых точек, что позволяет сократить время свертывания и нанесения огневого поражения.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы.

Данные объективного контроля с разведывательного дрона подтвердили уничтожение объектов. Расстояние до целей превышало два километра. Отстрелявшись, расчеты замаскировали орудия и ушли в укрытие.

В Минобороны пишут, что подобная боевая работа ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно - в основном бронированные пикапы, автомобили, расчеты БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Минометы #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 