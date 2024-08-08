У вулкана на Камчатке обнаружили лежащий на боку вертолет Robinson

В Камчатском крае в районе вулкана Малый Семячик нашли вертолет Robinson, прокуратура региона устанавливает обстоятельства авиационного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа», - говорится в сообщении в Telegram.
По данным МЧС по региону, с сотрудниками связался пилот вертолета, помощь спасателей ему не требовалась. Уточняется информация, были ли на борту еще пассажиры.
Была начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Место происшествия находится в 130 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Вулкан часто привлекал внимание туристов, до него добраться возможно только пешком или на вертолете.
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