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У вулкана на Камчатке обнаружили лежащий на боку вертолет Robinson

По данным МЧС, пилот вертолета жив, помощь спасателей ему не требуется.
Елизавета Кондрикова 2024-08-08 11:21:55
© Фото: dvtproc, Telegram

В Камчатском крае в районе вулкана Малый Семячик нашли вертолет Robinson, прокуратура региона устанавливает обстоятельства авиационного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа», - говорится в сообщении в Telegram.

По данным МЧС по региону, с сотрудниками связался пилот вертолета, помощь спасателей ему не требовалась. Уточняется информация, были ли на борту еще пассажиры.

Была начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Место происшествия находится в 130 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Вулкан часто привлекал внимание туристов, до него добраться возможно только пешком или на вертолете.

#в стране и мире #вертолет #Камчатский край #происшествие #вулкан #Robinson
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