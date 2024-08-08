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Расчет «Гиацинта» уничтожил пункт дислокации ВСУ в заброшенном доме

Пункт временной дислокации ВСУ находился в здании на правом берегу Днепра.
2024-08-08 10:49:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» арктической бригады группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видео с боевой работой артиллеристов.

Пункт временной дислокации ВСУ находился в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Огонь корректировался с помощью беспилотника в режиме реального времени. Отстрелявшись, артиллеристы замаскировали и спрятали орудие, затем ушли в укрытие. Кадры объективного контроля подтверждают попадание по целям.

На записи показано, как расчет производит необходимые вычисления, наводит орудие и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано. Расположено в сосновом лесу и обставлено ветвями. Сверху навес, накрытый растительностью. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм.

Как рассказал командир орудия с позывным Дрезден, наши разведчики постоянно выявляют места скопления противника, по которым артиллерия сразу наносит удары. Украинские солдаты прячутся в укрытиях, российские артиллеристы бьют по этим укрытиям. Кроме того, уничтожено много украинских артиллерийских орудий, поэтому ВСУ работают против ВС РФ только беспилотниками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Гиацинт #орудие #СВО
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