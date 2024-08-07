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Летчик Су-25 рассказал об ударе по технике и живой силе ВСУ в зоне СВО

Штурмовики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, а затем выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
2024-08-07 09:57:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны России.

Осуществив удар, военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, сообщил передовой авиационный наводчик.  

«Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена. Победа будет за нами!» - сказал летчик Су-25 Даниил.

В результате выполнения полетного задания уничтожены специальная техника и живая сила противника, уточнили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Су-25 #штурмовики #зона СВО #группировка войск «Восток»
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