Летчик Су-25 рассказал об ударе по технике и живой силе ВСУ в зоне СВО

Штурмовики на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны России.

Осуществив удар, военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, сообщил передовой авиационный наводчик.

«Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена. Победа будет за нами!» - сказал летчик Су-25 Даниил.

В результате выполнения полетного задания уничтожены специальная техника и живая сила противника, уточнили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.