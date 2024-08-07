Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 дронов над регионами РФ

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотников над регионами РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Этой ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с применением дронов по объектам на территории нашей страны, уточнили в МО РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и еще два над Ростовской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.