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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 дронов над регионами РФ

ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением дронов по объектам на территории нашей страны.
2024-08-07 07:19:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотников над регионами РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Этой ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с применением дронов по объектам на территории нашей страны, уточнили в МО РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и еще два над Ростовской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Ростовская область #Курская область #Воронежская область #белгородская область #силы пво #БПЛА ВСУ
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