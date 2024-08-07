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Пропавший в Приморье легкомоторный самолет разбился, экипаж погиб

Пилот и пассажир самолета погибли.
Ирина Егорова 2024-08-07 04:19:58
© Фото: bristell.aero.

Пропавший в Приморье накануне частный легкомоторный самолет Bristell потерпел крушение, сообщили в ЕДДС региона.

Воздушное судно разбилось в 2 километрах от от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Оба находившихся на борту члена экипажа - пилот и пассажир - погибли, передает ТАСС.

После того, как связь с самолетом пропала, а это произошло в районе горы Лысая, была развернута поисково-спасательная операция. К поискам также подключили вертолет Ми-8, однако из-за сложных метеоусловий он вынужден был вернуться на базу.

#Самолет #крушение #приморье #экипаж #поисково-спасательная операция
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