Ка-52 отработали ракетами по технике ВСУ на границе с Курской областью

Вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Видео боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.
Летчики работали по разведанным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».
«Задача была получена, выполнили боевой вылет. Противник был поражен», - рассказал штурман Ка-52 Михаил.
После ракетных пусков экипажи сделали противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.
Передовой авиационный наводчик доложил, что все назначенные цели успешно поражены. Вертолеты вернулись на аэродром.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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