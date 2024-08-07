Ка-52 отработали ракетами по технике ВСУ на границе с Курской областью

Вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Видео боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.

Летчики работали по разведанным целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

«Задача была получена, выполнили боевой вылет. Противник был поражен», - рассказал штурман Ка-52 Михаил.

После ракетных пусков экипажи сделали противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все назначенные цели успешно поражены. Вертолеты вернулись на аэродром.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.