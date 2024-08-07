В самой холодной точке Земли зафиксировали новый температурный рекорд

В самой холодной точке Земли, на станции Восток в Антарктиде, зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений. Накануне столбик термометра достиг отметки -34,2°С.

Обычно в августе в этом месте средняя температура составляет - 67,6°C. А ровно год назад полярники работали при -82,3°C, рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Полярники считают произошедшее ярким свидетельством глобального потепления на планете. Но, несмотря на это, Антарктида еще сотни лет будет оставаться континентом максимально низких температур и находиться под мощным ледяным щитом.

Стоит отметить, что именно на станции Восток 21 июля 1983 года зафиксировали абсолютный температурный минимум на планете - рекордные -89,2°C.