Артиллеристы группировки «Север» накрыли огнем «Мсты» опорники ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар из буксируемых орудий «Мста-Б» по опорным пунктам противника и уничтожили расчеты дронов. Кадры боевой работы военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север» публикует Министерство обороны РФ.

Чтобы орудие не выделялось, его спрятали среди деревьев. Сверху установили навес с маскировочной сетью. С казенной части ствола загружаются на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается, затем производится выстрел.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Когда цель поражена, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

После каждого выстрела вносится поправка в установки цели. Учитывают корректировщики и погоду. При изменении силы или направления ветра наводчик вносит новые установки. Подразделения работают слаженно. Бойцы постоянно оттачивают и доводят до совершенства свои навыки на полигонах.

Военнослужащие не испытывают нехватки снарядов, поскольку боеприпасы своевременно и в необходимом количестве доставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.