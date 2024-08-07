Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Проекты законов Зеленский вносил в Раду 23 июля. В предыдущий раз действие документов продлевалось в мае.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, когда ВС РФ приступили к проведению специальной военной операции. С тех пор мобилизация неоднократно продлевалась.

Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. Представители украинских военкоматов регулярно проводят рейды в общественных местах и вручают повестки мужчинам, зачастую применяя физическую силу.