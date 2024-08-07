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Комбат Ока рассказал, как боец прокладывал связь под огнем артиллерии

На перезарядку у артиллеристов уходит всего несколько секунд - и снова выстрелы. После стрельбы экипаж самоходки «Гвоздика» покидает огневую позицию.
Алина Пчелинцева 2024-08-07 13:49:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Харьковском направлении расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожают опорные пункты и огневые позиции ВСУ. Снаряды бьют по живой силе, вооружению и технике противника.

Все это время в блиндаже за корректировкой стрельбы следит командир батареи с позывным Ока. Уже после боевой работы в спокойной обстановке рассказывает о своих подчиненных.

«Тут каждый храбр по-своему. Можно любого поставить - у каждого есть какой-то подвиг. Кто-то связь прокладывал под прилетами снарядов. Там арта сыпет, а он вынос вешает, чтобы я работал, чтобы мог выйти на взаимодействие со старшим руководством. Кто-то, несмотря на то что беспилотники в воздухе, одни работают по уничтожению, другие также продолжают работать по опорным пунктам противника», - говорит Ока.

Свое рабочее место показывает наводчик с позывным Раджа. Внутри «Гвоздики» немного тесновато. Экипаж - четыре человека, но все как дружная, боевая семья.

«Ну, тут не так громко, в сравнении, чем снаружи. Но если люк открыт и заряд полный, то может командира глухануть чуть-чуть», - объясняет Раджа.

«Гвоздику» любят за простоту в эксплуатации и надежность. Цели может поражать осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 15 километров. Морские пехотинцы бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Север» с ней себя чувствуют на линии боевого соприкосновения уверенно, рассказывают, зачем они здесь.

«Заканчивать надо это быстрее. Быстрее продвигаться, чтобы быстрее сдавались. На глазах было даже, что прилетало по мирным гражданам. На Донецком направлении было. Не было ни военных, ничего там, просто Дом культуры, можно сказать, там был, дети занимались», - говорит командир орудия с позывным Иман.

Иман сравнивает «Гвоздику» со снайперской винтовкой. Враг ее очень боится и ведет постоянную охоту. У орудия есть повреждения от поражающих элементов ракеты HIMARS. Взорвалась она далеко, поэтому машина не пострадала. После встречи с «Бабой-ягой» кумулятивный заряд прожег броню, но машина совсем не пострадала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Гвоздика #артиллерист #наш эксклюзив #СВО
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