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Арктическая группировка выследила «подлодки врага» у трассы Севморпути

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.
2024-08-07 11:30:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Арктическая группировка Северного флота, которая действует под командованием замкомандующего флотом Олега Голубева, провела противолодочные учения в Баренцевом море. Мероприятия проходили в районах, близких к трассе Северного морского пути, сообщает Минобороны России.

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал приемы поиска условно вражеской субмарины, ее обнаружения и слежения за подлодкой. В ходе учений экипаж противолодочного вертолета Ка-27 осуществлял поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических буев, а также с использованием опускаемой гидроакустической станции. Вертолет может длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции на тросе в воду.

Арктический поход кораблей Северного флота выполняется в рамках мероприятий, направленных на защиту интересов России в Арктике. Поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.
В составе арктической группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - до 30 узлов, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 250 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #МО РФ #арктический поход
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