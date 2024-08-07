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В Благовещенске силовики задержали жениха прямо во время свадьбы

За несколько дней до бракосочетания он едва не зарезал незнакомца.
Сергей Лебедев 2024-08-07 10:49:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Благовещенск Амурской области сотрудники СОБРа во время церемонии бракосочетания задержали жениха, который подозревается в том, что за пару дней до свадьбы едва не зарезал незнакомца. Видео поимки злоумышленника оказалось в распоряжении телеканала «Звезда».‎

В региональном Следственном комитете сообщили, что в начале мая 29-летний обвиняемый встретил незнакомых мужчин, распивавших алкоголь. Одного из них он ударил ножом после возникшей перепалки. При этом будущая супруга злоумышленника находилась рядом с ним.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На данный момент расследование преступления завершено. Дело направлено в суд.

#Амурская область #Задержание #СК РФ #наш эксклюзив #свадьба #благовещенск #собр
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