В Благовещенске силовики задержали жениха прямо во время свадьбы

В городе Благовещенск Амурской области сотрудники СОБРа во время церемонии бракосочетания задержали жениха, который подозревается в том, что за пару дней до свадьбы едва не зарезал незнакомца. Видео поимки злоумышленника оказалось в распоряжении телеканала «Звезда».‎

В региональном Следственном комитете сообщили, что в начале мая 29-летний обвиняемый встретил незнакомых мужчин, распивавших алкоголь. Одного из них он ударил ножом после возникшей перепалки. При этом будущая супруга злоумышленника находилась рядом с ним.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На данный момент расследование преступления завершено. Дело направлено в суд.