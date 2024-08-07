МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Передовая группа «Россети Центр» совершила рейд на Бахмутском направлении

Специалисты определили первоочередные действия для скорейшего восстановления энергоснабжения жителей.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 14:54:29
© Фото: Россети © Видео: Россети Центр

Энергетики специального подразделения компании оценили состояние электросетевой инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики на Бахмутском (Артемовском) направлении. Специалисты определили первоочередные действия для скорейшего восстановления энергоснабжения жителей.

«Сотрудники спецгруппы "Россети Центр" обладают особыми знаниями, навыками и опытом для того, чтобы качественно выполнять самые сложные задачи в условиях высокого риска! Они одними из первых заходят на освобожденные территории, четко действуют на месте! На основе представленных ими данных разрабатываются и реализуются необходимые мероприятия для энергообеспечения граждан! Так было в Харьковской области, в Мариуполе, в Авдеевке - так будет и в русском Артемовске!» - отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

prevnext
1 / 4
© Россети
#ДНР #энергоснабжение #электросети #Россети Центр #Бахмутское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 