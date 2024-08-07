Передовая группа «Россети Центр» совершила рейд на Бахмутском направлении

Энергетики специального подразделения компании оценили состояние электросетевой инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики на Бахмутском (Артемовском) направлении. Специалисты определили первоочередные действия для скорейшего восстановления энергоснабжения жителей.

«Сотрудники спецгруппы "Россети Центр" обладают особыми знаниями, навыками и опытом для того, чтобы качественно выполнять самые сложные задачи в условиях высокого риска! Они одними из первых заходят на освобожденные территории, четко действуют на месте! На основе представленных ими данных разрабатываются и реализуются необходимые мероприятия для энергообеспечения граждан! Так было в Харьковской области, в Мариуполе, в Авдеевке - так будет и в русском Артемовске!» - отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.