МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины

Сотрудники ФСБ также обнаружили заготовленное боевиками оружие.
Сергей Лебедев 2024-08-07 10:23:46
© Фото: УФСБ России по ДНР © Видео: УФСБ России по ДНР

В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации нашли схрон с оружием и секретной документацией Министерства обороны Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Силовики изъяли девять гранат ВОГ польского производства, патроны, гранатомет «Форт-600» и боеприпасы к нему,‎ а также 11 ручных гранат иностранного производства.

Отмечается, что националисты заготовили схрон при окружении города. Он планировался к дальнейшей эвакуации.

Найденную документацию доставили в местное управление ФСБ. Ее изучат специалисты.

#в стране и мире #оружие #ДНР #ФСБ #ВСУ #Схрон #гранаты #документация #мариуполь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 