В Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины

В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации нашли схрон с оружием и секретной документацией Министерства обороны Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Силовики изъяли девять гранат ВОГ польского производства, патроны, гранатомет «Форт-600» и боеприпасы к нему,‎ а также 11 ручных гранат иностранного производства.

Отмечается, что националисты заготовили схрон при окружении города. Он планировался к дальнейшей эвакуации.

Найденную документацию доставили в местное управление ФСБ. Ее изучат специалисты.