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Ynetnews: израильская пловчиха пропустила финал ОИ из-за ужина МОК

О соревновании спортсменка узнала за 25 минут, когда направлялась на ужин, организованный МОК.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 08:41:16
© Фото: Hu Huhu, XinHua Globallookpress

Израильская спортсменка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает Ynetnews.

По данным ресурса, изначально пловчиха не должна была участвовать в заплыве, в финал она попала лишь после отказа австралийки из-за болезни. В итоге Горбенко узнала о своем участии за 25 минут до начала, когда направлялась на ужин МОК.

Израильская делегация выразила свое разочарование случившимся, пишет RT. Горбенко является серебряным призером чемпионата мира и двукратной победительницей мирового первенства на короткой воде.

Летняя Олимпиада проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.

#в стране и мире #Олимпиада #плавание #Израиль #соревнование #Заплыв #израильская спортсменка
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