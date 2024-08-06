Ynetnews: израильская пловчиха пропустила финал ОИ из-за ужина МОК

Израильская спортсменка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает Ynetnews.

По данным ресурса, изначально пловчиха не должна была участвовать в заплыве, в финал она попала лишь после отказа австралийки из-за болезни. В итоге Горбенко узнала о своем участии за 25 минут до начала, когда направлялась на ужин МОК.

Израильская делегация выразила свое разочарование случившимся, пишет RT. Горбенко является серебряным призером чемпионата мира и двукратной победительницей мирового первенства на короткой воде.

Летняя Олимпиада проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.