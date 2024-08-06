Минсельхоз: Россия является мировым лидером по поставкам пшеницы

Россия является мировым лидером по поставкам пшеницы. Также она держит первенство по экспорту гороха, ячменя, масличного льна, заявили в Министерстве сельского хозяйства. Уточняется, что Россия отправляет продовольствие более чем в 160 стран.

«В общей сложности за десять лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза и составил $43,5 млрд по итогам прошлого года против $17,1 млрд в 2013 году», - передает RT.

В последние годы Россия утвердилась на международном рынке, успокоив импортеров регулярностью своего производства и качеством пшеницы. Российское зерно продается недорого, это дает возможности нарастить поставки.

Россия почти вдвое сократила отгрузку зерна в страны Евросоюза. Основным его продавцом в ЕС в начале года была Украина - поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн.