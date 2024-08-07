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Тандем Zala и «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 в Херсонской области

Орудие было замаскировано и периодически обстреливало мирных жителей левобережья.
2024-08-07 07:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет разведывательного БПЛА Zala нашел 155-миллиметровую гаубицу ВСУ М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал ее поражение «Ланцетами». Кадры удара по орудию производства США показало Минобороны России.

Расчет беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» заметил орудие на расстоянии около 30 километров от береговой линии. Гаубица была замаскирована.

Периодически расчет М777 вел огонь из лесопосадки по мирному населению левобережья Херсонской области. Десантники передали координаты цели на командный пункт. Там было принято решение уничтожить орудие барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет «Ланцета» совершил заход на цель, и разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение вражеской артиллерийской системы.

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» выполняют полеты вглубь контролируемой ВСУ территории на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там они ищут и уничтожают дальнобойную артиллерию противника.

Только за два последних месяца в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ нашли и уничтожили больше 10 гаубиц М777 и другую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ланцет #М777 #ZALA #правый берег Днепра #группировка войск «Днепр»
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