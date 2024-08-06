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Шойгу заявил, что Киев обманул сам себя отказом от переговоров с РФ

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что украинские власти трижды имели возможность мирно урегулировать ситуацию.
Владимир Рубанов 2024-08-06 17:19:58
© Фото: kremlin.ru

Власти в Киеве обманули сами себя, отказавшись от возможности мирного урегулирования ситуации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Украина трижды имела такую возможность и трижды ее упустила, потому что принимала решения «по указке извне».

По его словам, каждый раз при этом украинские власти обманывают сами себя. Страна понесла многочисленные человеческие жертвы и утратила контроль над значительными территориями, которые достались ей «по воле случая после 1991 года», сказал секретарь Совбеза РФ.

Впервые это случилось в феврале 2014 года, когда Киев подписал соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, отметил Шойгу. Это предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы.

Под соглашением подписались министры иностранных дел Германии Штайнмайер и Польши Сикорский, а также политдиректор МИД Франции Фурнье. Но потом в Киеве произошел госпереворот, появились первые жертвы, а на востоке страны началась полномасштабная силовая операция против русскоговорящих местных жителей.

Через год после этого, в феврале 2015 года, были подписаны Минские соглашения. Посредниками были тогдашние лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Франсуа Олланд. Потом они сами признались, что никто не планировал выполнять эти соглашения, напомнил глава Совбеза РФ.

Третий раз Киев отказался от мирного урегулирования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, отметил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе». Он подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров, при этом публично и по прямому указанию из Лондона и Вашингтона.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Украина #конфликт #Владимир Путин #переговоры #Минские соглашения #урегулирование #совет безопасности рф
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