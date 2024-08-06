Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

На 47-м году жизни умер российский актер театра и кино Владимир Новицкий. Об этом сегодня сообщает «Российская газета».‎

Уточняется, что смерть наступила в минувшую пятницу, 2 августа. Информации о причинах кончины нет.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. В 1998-м окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Тогда же он начал появляться на экране.

Актер известен ролями в сериалах «Кодекс чести», «Студенты» и «Глухарь. Возвращение». Всего на его счету более 40 работ в кино.