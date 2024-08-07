Расчет «Града» поразил сосредоточение боевиков ВСУ под Авдеевкой

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» поразил сосредоточение живой силы и техники киевских формирований на Авдеевском направлении. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как расчет прибывает на место, занимает позицию, разворачивает установку из походного положения в боевое, делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

В описании к видео сказано, что огонь велся на расстоянии более 10 километров по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступление наших штурмовиков.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.