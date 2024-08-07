МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Града» поразил сосредоточение боевиков ВСУ под Авдеевкой

Залповым ударом артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника.
2024-08-07 12:07:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» поразил сосредоточение живой силы и техники киевских формирований на Авдеевском направлении. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как расчет прибывает на место, занимает позицию, разворачивает установку из походного положения в боевое, делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

В описании к видео сказано, что огонь велся на расстоянии более 10 километров по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступление наших штурмовиков.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 