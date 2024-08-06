ВС РФ уничтожили «Ланцетом» артустановку PzH 2000 под Харьковом

Артиллерийская установка германского производства PzH 2000 была уничтожена после того, как по ней ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Кадрами боевой работы расчетов беспилотников в районе Новоплатоновки Харьковской области поделилось Министерство обороны РФ.

Разведка засекла замаскированную огневую позицию ВСУ и самоходку германского производства, которая пыталась вести огонь по позициям ВС РФ. По полученным данным отработал «Ланцет».

В результате удара, нанесенного оператором дрона, была полностью уничтожена германская артустановка, уточняет оборонное ведомство. Кадры объективного контроля подтвердили, что цель ликвидирована.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.