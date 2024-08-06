Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям шести бригад противника и отражены три контратаки. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 355 человек.

Кроме того, оборонное ведомство отчиталось о поражении на аэродроме двух украинских истребителей МиГ-29. Между тем отличились и силы ПВО. За сутки сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 51 дрон ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.