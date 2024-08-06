Автоэксперт Васильев дал советы по подготовке машины к дальней поездке

Перед далекой автомобильной поездкой, к примеру на море, стоит провести общую диагностику машины и помнить о некоторых важных моментах долгого нахождения за рулем в летний сезон. Как сделать подобное путешествие комфортным, рассказал «Звезде» автоэксперт Егор Васильев.

«Во-первых, система охлаждения - должен быть необходимый уровень антифриза, в системе не должно быть никаких подтеков, она должна быть герметична и не вызывать никаких сомнений. Второй момент - нужно проверить уровень и состояние масла как в двигателе, так и в трансмиссии... Плюс ко всему тормоза», - перечислил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что дорога к морю зачастую пролегает через серпантины и на спуске у многих современных автомобилей могут возникать проблемы, поэтому важно проверить состояние дисков, стояночного тормоза и так далее.

Также при таких поездках важно заранее помыть машину и тщательно очистить стекло как изнутри, о чем зачастую забывают водители, так и снаружи. В дороге специалист посоветовал делать остановки по 10-15 минут каждые 300 километров, хотя отметил, что частые остановки нежелательны для транспорта с технической точки зрения.

Напомним, ранее эксперт в сфере туризма рассказал «Звезде», куда лучше поехать отдыхать летом в России.