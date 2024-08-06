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Автоэксперт Васильев дал советы по подготовке машины к дальней поездке

Эксперт посоветовал обязательно провести общую диагностику автомобиля и перечислил, что именно нужно проверить в машине перед поездкой на море.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 13:37:46
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Перед далекой автомобильной поездкой, к примеру на море, стоит провести общую диагностику машины и помнить о некоторых важных моментах долгого нахождения за рулем в летний сезон. Как сделать подобное путешествие комфортным, рассказал «Звезде» автоэксперт Егор Васильев.

«Во-первых, система охлаждения - должен быть необходимый уровень антифриза, в системе не должно быть никаких подтеков, она должна быть герметична и не вызывать никаких сомнений. Второй момент - нужно проверить уровень и состояние масла как в двигателе, так и в трансмиссии... Плюс ко всему тормоза», - перечислил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что дорога к морю зачастую пролегает через серпантины и на спуске у многих современных автомобилей могут возникать проблемы, поэтому важно проверить состояние дисков, стояночного тормоза и так далее.

Также при таких поездках важно заранее помыть машину и тщательно очистить стекло как изнутри, о чем зачастую забывают водители, так и снаружи. В дороге специалист посоветовал делать остановки по 10-15 минут каждые 300 километров, хотя отметил, что частые остановки нежелательны для транспорта с технической точки зрения.

Напомним, ранее эксперт в сфере туризма рассказал «Звезде», куда лучше поехать отдыхать летом в России.

#Автомобиль #автоэксперт #наш эксклюзив #поездка на море
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