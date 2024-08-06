В Приморском крае пропал легкомоторный самолет

Сегодня в Приморском крае пропал частный легкомоторный самолет Bristell, направлявшийся к аэродрому Новороссия в Шкотовском районе. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
На борту воздушного судна находились два человека. В данный момент проводится поисково-спасательная операция.
«В район события выдвинулась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы», - добавили в ведомстве.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что связь с самолетом пропала в районе горы Лысая. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
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