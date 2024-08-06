В Приморском крае пропал легкомоторный самолет

Сегодня в Приморском крае пропал частный легкомоторный самолет Bristell, направлявшийся к аэродрому Новороссия в Шкотовском районе. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

На борту воздушного судна находились два человека. В данный момент проводится поисково-спасательная операция.

«В район события выдвинулась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы»‎, - добавили в ведомстве.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что связь с самолетом пропала в районе горы Лысая. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.