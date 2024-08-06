Артиллерист обвинил боевиков в поджоге лесов в Херсонской области

Киевские формирования регулярно с помощью дронов жгут леса в Херсонской области, чтобы отвести российских военных. Об этом рассказал «Звезде» командир артиллерийского подразделения с позывным Жнец.

«Они прямую артподготовку не ведут, а просто поджигают леса. Как видите, лес сухой, температуры высокие, хватает искры, и полыхает все моментально», - сказал он.

На левом берегу Днепра сейчас огромные выжженные территории. Всюду горелый лес из сосен, которые вспыхивают как спички.

Натовские орудия-вредители наши военные вычисляют и нейтрализуют. Бойцы между собой называют это «мерами противопожарной безопасности». Собственные орудия российские артиллеристы тщательно маскируют, чтобы оставаться всегда незамеченными для врага.

«Каждый день новая маскировка, листы очень быстро горят, жара, поэтому стараемся больше маскировать», - объяснил командир орудия с позывным Механик.

Снарядов артиллеристы не экономят, поскольку недостатка в них нет. Расчеты слаженные, имеют большой опыт, работают очень оперативно.

«Мы не даем им подойти к берегу близко. Все наблюдательные пункты, все вышки, все радиолокационные станции, которые мы находим, сразу же уничтожаем. Работа происходит регулярно, цели находятся регулярно. Постоянно работает разведка, постоянно летают наши дроны, находят, ищут, смотрят. Как только находят цель, мы сразу же ее поражаем», - говорит командир взвода гаубичной артиллерийской батареи с позывным Бурый.

Операторы «Ланцетов» также показывают достойные результаты. Дроны-камикадзе пикируют на цели, а разведывательные беспилотники фиксируют попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.