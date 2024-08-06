МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный украинец заявил, что в военкомате выбросили его «белый билет»

Кроме того, в ВСУ берут людей с проблемами со здоровьем, в том числе страдающих эпилепсией, добавил пленный.
2024-08-06 11:56:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен украинец Николай Хавтура рассказал, что был мобилизован, несмотря на наличие «белого билета». Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

В один из дней во время следования на работу возле него остановилась машина. Из нее вышли три человека, представившиеся сотрудниками ТЦК и попросили предъявить документы и велели поехать с ними в военкомат.

«У меня “белый билет” был. Они его просто выбросили и сказали: “Ты годен к службе”. Я ограниченно годный», - сказал Хавтура.

Сотрудники ТЦК трое суток держали его в здании военкомата, а затем сразу отправили в воинскую часть в Николаевской области. Там он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

По словам пленного, в украинскую армию забирают всех подряд, независимо от состояния здоровья. Заставляют служить людей страдающих эпилепсией, инвалидов и стариков. Николай связывает это с нехваткой людей на передовой и нежеланием украинцев воевать. Поэтому в победу Украины Хавтура не верит.

Когда с сослуживцами был на позициях, в течение недели их постоянно обстреливали российские военные. Украинцы не могли покинуть окоп даже чтобы выйти в туалет. Когда обстрелы прекратились, неожиданной российские военные забежали в окоп, предварительно кинув гранату. Чудом ВСУшникам повезло, остались живы. Бойцы ВС РФ открыли огонь из автоматов, после чего предложили сдаться. Украинцы вышли из окопа и последовали совету российских военных.

Пленным дали воду и сигареты, позже накормили и дали возможность принять душ и сходить в баню. Отношение достойное и человечное, подчеркнул Хавтура.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #пленный #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 