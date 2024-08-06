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В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Взрывы были слышны также в Сумской области и в Харькове.
Ирина Егорова 2024-08-06 01:15:09
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

Серия взрывов на фоне воздушной тревоги прогремела в Киеве. Об этом сообщают ряд украинских СМИ.

Взрывы также были слышны в Сумской области и в Харькове. Они раздались после прозвучавшей воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены раздаются в Киеве и 12 областях Украины.

Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Серьезные повреждения получил сам мост. Россия полагает, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы.

С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине ежедневно. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

#Украина #Киев #Харьков #взрывы #воздушная тревога #сумская область
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