Фондовые рынки США закончили день сильным падением

Фондовые рынки США закрылись снижением в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов. Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,4%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3%​​​.

Снижение значений фондовых индексов обусловлено обеспокоенностью инвесторов американской экономикой, в частности, статистикой по безработице в США и возможной рецессии. Процент безработицы в США в июле составил 4,3%, по сравнению с 4,1%, который был в прошлом месяце.

Падение фондовых рынков по всему миру произошло 5 августа. Изначально рухнул японский рынок - там индексы Nikkei 225 и Topix потеряли более 12 процентов. Вслед за ним упал европейский и американский рынки - снизились все ключевые индексы.