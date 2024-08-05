Мотострелки группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи БМП-2М, оснащённые универсальным боевым модулем «Бережок», мотострелкового подразделения группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М. В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику. Огонь велся из 30-мм пушки, которая способна пробивать в том числе бетонные укрытия.

«В современных реалиях она очень хорошая. Если нужно навести суету, залетел, покосил всю посадку, где стоял противник. Машина незаменимая. Противник деморализован и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу», - рассказал механик-водитель БМП-2М с позывным «Дед».

С флангов открывают ответный огонь. На кадрах FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетает прямо в башню, но не детонирует. Наводчик проверяет, все ли в порядке и через считанные секунды в десяти метрах от БМП ложится мина 120-го калибра.

«В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах 5 километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», - поделился наводчик-оператор БМП-2М с позывным «Утюг».

Отступая, ВСУ выпустили по «Бережку» противотанковую управляемую ракету, которая также не достигла цели.

Бойцы с позывными «Дед» и «Утюг» в связке работают уже давно. Перед выходом на новое задание перезаряжают боекомплект и настраивают приборы. Экипаж готовит машину к очередному боевому выходу. Устанавливают противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Также не забывают и о безопасности. На БМП наварены металлические конструкции, которые обтянуты противодроновыми и маскировочными сетками.

«Работали с закрытых позиций. Влетела в нас «птичка» с фугасным зарядом, попала в нашу наваренную броню. Мы отработали и ушли в отстойник. Она осталась у нас, и мы повесили ее как талисман», - добавил «Дед».

«Бережок» оснащен прибором ночного видения. Теперь экипаж одинаково эффективно работает днем и ночью.

«По башне – мне очень понравилось, по сравнению с прошлыми машинами. Очень хорошая башня, можно уже пробовать тягаться с танками», - сказал «Дед».

Все эти обновления позволяют бойцам выполнять более широкий спектр задач и оказывать необходимую помощь пехоте для продвижения вперед.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.