В Запорожской области задержан агент СБУ, планировавший теракт

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который планировал теракт против администрации Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Впоследствии по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

При обыске в доме задержанного обнаружили взрывное устройство, уточнили в службе. Ему пересылали координаты, где он подбирал компоненты для сбора взрывчатки.

По данным службы, задержанный также собирал и передавал украинской стороне сведения о должностных лицах запорожской администрации. Он работал по заданию своего друга, который ранее покинул территорию региона.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и совершении теракта.