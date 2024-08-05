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В Запорожской области задержан агент СБУ, планировавший теракт

По словам задержанного, ему присылали координаты, где тот подбирал компоненты для сбора взрывчатки, по его месту жительства было найдено самодельное взрывное устройство.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 09:06:12
© Фото: УФСБ по Запорожской области © Видео: УФСБ по Запорожской области

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который планировал теракт против администрации Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Впоследствии по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

При обыске в доме задержанного обнаружили взрывное устройство, уточнили в службе. Ему пересылали координаты, где он подбирал компоненты для сбора взрывчатки. 

По данным службы, задержанный также собирал и передавал украинской стороне сведения о должностных лицах запорожской администрации. Он работал по заданию своего друга, который ранее покинул территорию региона.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и совершении теракта. 

 

#ФСБ #Задержание #запорожская область #подготовка теракта #агент сбу
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