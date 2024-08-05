Медведь загрыз рыбака у поселка в Магаданской области

В Магаданской области медведь загрыз рыбака у поселка Верхний Сеймчан, хищника уже застрелили. Об этом сообщила руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

«На лесной дороге недалеко от поселка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного. На месте территория была обследована, через пять часов особь была обнаружена и изъята в установленном порядке. При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека», - приводит РИА Новости слова руководителя управления.

Жертвой нападения животного оказался 41-летний мужчина, который был вынужден возвращаться в ночное время домой с рыбалки пешком из-за неисправности автомобиля. По словам специалиста, именно ночью хищники активизируются, поэтому она предупредила об опасности нахождения на улице в это время суток.

По данным СК по Магаданской области, была начата проверка по факту обнаружения тела мужчины с телесными повреждениями от нападения хищного животного.