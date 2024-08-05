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Politico: разногласия у демократов по Украине сильнее, чем афишируются

Оценки большинства демократов не такие позитивные, как это демонстрируется на публике.
Ирина Егорова 2024-08-05 03:21:45
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Тема Украины создала внутренние разногласия внутри Демократической партии США, причем они оказались намного сильнее, чем демонстрируются на публике. Об этом сообщает газета Politico. 

«Раскол внутри Демократической партии и между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем рекламируется», - передает «360».

В публикации отмечается, что большинство демократов благодарят американского лидера за «создание глобальной коалиции и организацию беспрецедентной военной и экономической поддержки Киева», но в индивидуальном порядке политики менее щедры на позитивные оценки.

Также сообщается, что тема Украины, ее поддержки и подход к урегулированию конфликта станет лакмусовой бумажкой будущей внешней политики США в зависимости от того, кто займет пост президента США на выборах в ноябре. Издание подчеркивает, что взгляды Трампа и Харрис в отношении Украины все еще находятся в состоянии неопределенности.

#Украина #сша #Выборы #Джо Байден #Демократическая партия #разногласия
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