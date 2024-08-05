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Три человека погибли при взрыве газа на предприятии в Стерлитамаке

Рабочие демонтировали старый трубопровод.
Владимир Рубанов 2024-08-05 22:04:37
© Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Три человека погибли при взрыве газовоздушной смеси на территории одного из предприятий в Стерлитамаке. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Башкирия.

Газовоздушная смесь загорелась при демонтаже старого трубопровода в производственном здании. Трое работников получили термические ожоги и погибли.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам.

Прокуратура Стерлитамака взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

#взрыв #расследование #республика башкортостан #газ #Гибель людей #Башкирия #Уголовное дело #Стерлитамак
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