Три человека погибли при взрыве газа на предприятии в Стерлитамаке

Три человека погибли при взрыве газовоздушной смеси на территории одного из предприятий в Стерлитамаке. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Башкирия.

Газовоздушная смесь загорелась при демонтаже старого трубопровода в производственном здании. Трое работников получили термические ожоги и погибли.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам.

Прокуратура Стерлитамака взяла на контроль ход расследования уголовного дела.