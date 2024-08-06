Десантники вывели сдавшегося военнослужащего ВСУ с помощью БПЛА

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии из состава группировки войск «Днепр» вывели сдавшегося военнослужащего ВСУ с помощью квадрокоптера. Это произошло в районе населенного пункта Вербовое на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны России. Наши бойцы обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался в нем укрыться от артиллерии и ударных беспилотников.

Десантники сбросили в блиндаж боеприпас. Солдат получил легкую контузию, был подавлен и принял решение сложить оружие. Он поднял руки и жестами попросил оператора квадрокоптера не сбрасывать на него еще один боеприпас.

Дрон с боевой нагрузкой в виде осколочного гранатометного выстрела ВОГ-25 завис над военнослужащим ВСУ и контролировал его передвижение. Под контролем расчета БПЛА украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников. Там его приняли наши подразделения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.