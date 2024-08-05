Белоусов поручил подготовить акт о реабилитации участников СВО с женами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт, который регламентировал бы проезд и совместное проживание супруга или супруги с военнослужащим по контракту, когда он проходит медицинскую реабилитацию.

Сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как в кисловодском санатории проходят реабилитацию военнослужащие, которые были ранены.

По словам Матвиенко, участники спецоперации попросили ее разрешить отдыхать и проходить реабилитацию вместе с женами, потому что они нуждаются не только в медицинской, но и в психологической помощи.

Глава государства поддержал эту идею и сказал, что жены - это лучшие специалисты-психологи для военнослужащих - участников спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.