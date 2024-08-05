Захарова назвала «диковатыми» новые детали покушения на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сенсационными и «откровенно диковатыми» подробности из расследования The New York Times о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Захарова обратила внимание на то, что за полтора часа до начала стрельбы на митинге в Пенсильвании полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка - 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. Этот человек привлек к себе внимание сотрудников правоохранительных органов, пока ходил по территории комплекса и выверял расстояние от места стрельбы до трибуны с помощью оптического дальномера.

Секретной службе США не было никакого дела до человека, который просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике, отметила представитель МИД.

Эта же служба исключила из списка охраняемых объектов склад AGR №6, на крыше которого прятался стрелок. В здание можно было попасть безо всякого досмотра.

Перед мероприятием с участием Трампа в Пенсильвании Крукс запускал дроны в зоне проведения митинга. Местная полиция взяла Крукса на заметку и пыталась сообщить о нем Секретной службе США, для чего запросила встречу с ее сотрудниками, но не получила ее.

Тринадцатого июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. В этот момент экс-президент выступал с трибуны. Крукс ранил его в ухо. При этом погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения. Стрелка ликвидировали на крыше здания склада в сотне метров от трибуны.