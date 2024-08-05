МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала «диковатыми» новые детали покушения на Трампа

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что стрелок бродил в районе митинга с оптическим дальномером, но его никто не остановил.
Владимир Рубанов 2024-08-05 17:43:23
© Фото: Hu Yousong XinHua, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сенсационными и «откровенно диковатыми» подробности из расследования The New York Times о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Захарова обратила внимание на то, что за полтора часа до начала стрельбы на митинге в Пенсильвании полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка - 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. Этот человек привлек к себе внимание сотрудников правоохранительных органов, пока ходил по территории комплекса и выверял расстояние от места стрельбы до трибуны с помощью оптического дальномера.

Секретной службе США не было никакого дела до человека, который просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике, отметила представитель МИД.

Эта же служба исключила из списка охраняемых объектов склад AGR №6, на крыше которого прятался стрелок. В здание можно было попасть безо всякого досмотра.

Перед мероприятием с участием Трампа в Пенсильвании Крукс запускал дроны в зоне проведения митинга. Местная полиция взяла Крукса на заметку и пыталась сообщить о нем Секретной службе США, для чего запросила встречу с ее сотрудниками, но не получила ее.

Тринадцатого июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. В этот момент экс-президент выступал с трибуны. Крукс ранил его в ухо. При этом погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения. Стрелка ликвидировали на крыше здания склада в сотне метров от трибуны.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #Дональд Трамп #покушение #МИД РФ #митинг #Пенсильвания #Секретная служба США #Томас Мэттью Крукс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 