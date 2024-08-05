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Премьер-министр Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

Шейх Хасина намерена отправиться в Великобританию.
Сергей Лебедев 2024-08-05 14:59:52
© Фото: Peerapon Boonyakiat, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: KhairulIslam54, X

В Бангладеш на фоне массовых протестов ушла в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина, она сбежала из Дакки. Об этом заявил министр внутренних дел Асадуззаман Хан. По его словам, управление государством временно на себя возьмет армия.

«Шейх Хасина ушла в отставку. Я получил информацию о том, что она ушла в отставку»‎, - заявил глава ведомства.

По информации телеканала News18, сегодня военный вертолет с Шейх Хасиной приземлился в городе Агартала в индийском штате Трипура. Вскоре подавшая в отставку премьер-министр намерена отправиться в Великобританию.

Напомним, в июле этого года в Бангладеш начались выступления студентов против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. На днях антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой.

Участники массовых акций потребовали отставки Шейх Хасины. Сегодня протестующие начали штурмовать резиденцию премьер-министра.

#в стране и мире #Индия #Бангладеш #отставка #дакка #сбежала #Шейх Хасина
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