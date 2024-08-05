Замкомвзвода заявил, что МТ-12 «разбирает на раз» укрепления ВСУ

Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота установили противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ. Установка буксируемого орудия на легкобронированный тягач увеличила его мобильность.

МТ-12 главным образом предназначена для уничтожения тяжелой вражеской бронетехники прямой наводкой. Но здесь, на Угледарском направлении, артиллеристы работают и с закрытых огневых позиций. Огонь ведется по укреплениям и пехоте боевиков.

«Быстро, главное, подъезжает, точно бьет, недостатков не замечено. Укрепления разбирает на раз, технику - на восемь километров, все, что видим», - говорит заместитель командира взвода противотанковой батареи с позывным Бурый.

Артиллерист здесь с самого начала спецоперации. Рассказывает, что за их самоходной «Рапирой» боевики ведут настоящую охоту.

«Ждут, ищут, караулят. Могут засаду сделать, могут сидеть где-нибудь у лесополки и ждать. Меняем позиции. Пять-восемь позиций подготовленных, чтобы не вычислили. Небо жужжит как комары вечером», - добавляет Бурый.

Маскировку ставят и снимают в день по несколько раз. Интенсивность боевой работы увеличилась. На Южно-Донецком направлении расчеты «Рапиры» обеспечивают артиллерийскую поддержку наступающим штурмовым подразделениям «Восточной» группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.