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В Анапе из-за мощного ливня затопило улицы

Непогода обрушилась на город-курорт сегодня утром.
Сергей Лебедев 2024-08-05 11:33:20
© Фото: id7543792, VK © Видео: chpkrasnodara, VK

В понедельник утром на Анапу обрушился мощный ливень. Из-за сильного дождя несколько улиц в городе-курорте превратились в реки. По словам местных жителей, где-то вода подтопила даже первые этажи домов.

Ранее власти Анапы в связи с прохождением грозового фронта ввели запрет на купание в море. Сейчас на пляжах города дежурят спасатели. Они не разрешают отдыхающим заходить в воду.

В МЧС уже предупредили о непогоде на территории Краснодарского края в ближайшие двое суток. Местами возможно усиление ветра до 23 метров в секунду.

Кроме того, есть вероятность формирования смерчей на участке от Анапы до Магри.

#в стране и мире #Краснодарский край #Погода #дождь #анапа #Потоп #ливень
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