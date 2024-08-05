В Анапе из-за мощного ливня затопило улицы

В понедельник утром на Анапу обрушился мощный ливень. Из-за сильного дождя несколько улиц в городе-курорте превратились в реки. По словам местных жителей, где-то вода подтопила даже первые этажи домов.

Ранее власти Анапы в связи с прохождением грозового фронта ввели запрет на купание в море. Сейчас на пляжах города дежурят спасатели. Они не разрешают отдыхающим заходить в воду.

В МЧС уже предупредили о непогоде на территории Краснодарского края в ближайшие двое суток. Местами возможно усиление ветра до 23 метров в секунду.

Кроме того, есть вероятность формирования смерчей на участке от Анапы до Магри.