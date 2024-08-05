Опубликовано видео с места обрушения стены дома в Санкт-Петербурге

В воскресенье в Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение несущей стены жилого дома. Происшествие случилось на улице Большая Зеленина в Петроградском районе города. После ЧП появились трещины, распространившиеся по всем шести этажам здания.

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео с места инцидента. Сейчас там работают сотрудники ‎оперативных служб. Сообщается, что около 30 жителей дома эвакуировали. Их временно разместили в школе неподалеку.

В СК РФ уже начали проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, выполнявшие капремонт работники нарушили правила безопасности. Из-за этого и произошло обрушение внутренней стены дома.