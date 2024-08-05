Танкисты группировки «Запад» разгромили опорники ВСУ под покровом ночи

Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» накрыли огнем замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в темное время суток. Кадры с боевой работой российских танкистов опубликовало Министерство обороны РФ.

«Уничтожаем различную технику - колесная техника типа пикапы, гусеничная техника, Bradley, М113. Также встречается другая техника - танк, БМП», - отметил начальник штаба батальона с позывным Горький.

Опорники уничтожались в ночное время, чтобы помочь российским военнослужащим на рассвете взять штурмом позиции врага. В описании к видео уточняется, что огонь велся с закрытой позиции.

Стрельба корректировалась с помощью беспилотников. Отработав по цели, экипаж поменял позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На случай атаки FPV-дронами танки защищены, имеются средства РЭБ и динамическая защита.

У этого танкового батальона на счету несколько десятков пулеметных точек, расчетов БПЛА, автоматические гранатометы, танки, БМП. В ходе каждого боевого выхода танкисты показывают достойный результат.

Минобороны отмечает, что российские танкисты хорошо замотивированы и проявляют высокий моральный дух. Кроме того, бойцы вовремя получают снаряды, ГСМ, экипировку.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.