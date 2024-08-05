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В Тюмени ФСБ пресекла канал вербовки террористов для отправки в Сирию

Два религиозных деятеля собирали деньги для террористов и распространяли радикальную идеологию.
Сергей Лебедев 2024-08-05 10:21:49
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Тюмени сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли канал вербовки террористов. Силовики задержали двух религиозных деятелей, которые подготовили отправку 19 человек в Сирию.

Также злоумышленники собирали деньги на нужды террористов. Кроме того, они распространяли радикальную идеологию в Интернете.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

#сирия #Тюмень #ФСБ #терроризм #Уголовное дело #Вербовка
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