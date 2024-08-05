В Тюмени ФСБ пресекла канал вербовки террористов для отправки в Сирию

В Тюмени сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли канал вербовки террористов. Силовики задержали двух религиозных деятелей, которые подготовили отправку 19 человек в Сирию.

Также злоумышленники собирали деньги на нужды террористов. Кроме того, они распространяли радикальную идеологию в Интернете.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.