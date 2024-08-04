Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского генерала Артура Якубчика отзывают из штаб-квартиры НАТО по требованию стран альянса из-за обвинений в гомофобии и расизме. Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita.

«Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идет процедура отзыва генерала», - говорится в публикации.

Уточняется, что Якубчик входил в конкурсную комиссию на должность начальника одного из отделов и, предположительно, отдавал предпочтение соотечественнице. Его также обвинили в гомофобном и расистском поведении.

По словам одного из источников издания в Минобороны Польши, репутация страны сильно страдает, и неясно, смогут ли представители страны сохранить свои позиции в альянсе. Позже информацию о кадровых изменениях, связанных с Якубчиком, подтвердили в оборонном ведомстве, где это решение назвали «фатальным».