МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

По данным источника из Минобороны, репутация Польши за рубежом сильно страдает, и неясно, смогут ли представители страны сохранить свои позиции в НАТО.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 08:35:25
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Польского генерала Артура Якубчика отзывают из штаб-квартиры НАТО по требованию стран альянса из-за обвинений в гомофобии и расизме. Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita.

«Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идет процедура отзыва генерала», - говорится в публикации.

Уточняется, что Якубчик входил в конкурсную комиссию на должность начальника одного из отделов и, предположительно, отдавал предпочтение соотечественнице. Его также обвинили в гомофобном и расистском поведении.

По словам одного из источников издания в Минобороны Польши, репутация страны сильно страдает, и неясно, смогут ли представители страны сохранить свои позиции в альянсе. Позже информацию о кадровых изменениях, связанных с Якубчиком, подтвердили в оборонном ведомстве, где это решение назвали «фатальным».

#в стране и мире #Польша #НАТО #Расизм #генерал вс польши #штаб-квартира нато
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 