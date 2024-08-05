Артиллеристы-десантники лишили ВСУ командного пункта под Херсоном

Артиллеристы-десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчета.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 точным огнем уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на правобережье Днепра.
Артиллерийские подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ под Херсоном.
По информации разведчиков, удар по командному пункту был нанесен в момент нахождения в нем командного состава роты одной из бригад морской пехоты ВСУ.
После выполнения задачи расчеты замаскировали орудия и убыли в укрытие.
Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Рыбак» рассказал о работе по целям.
«Идет контрбатарейная борьба. Пехота дает разведку целей, соответственно мы работаем по этим целям... По населенным пунктам мы не стреляем, только заранее разведанные цели», - отметил боец.
Он также сообщил о составе подразделения.
«Есть люди, которые служили в ВДВ, есть люди, которые служили в артиллерии, есть те, которые вообще не служили, по-разному», - сказал «Рыбак».
Ранее командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Массажист» указал на необходимость тщательной и своевременной маскировки, чтобы не попасть под обстрел противника.
Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.
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