Главы МИД РФ и Египта обсудили палестино-израильский конфликт в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри высказались о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Сообщение опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В ходе беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе», - указано в сообщении.

Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Лавров и Шукри условились поддерживать контакты по вопросам актуальной международной повестки дня.

Ранее Египет выразил обеспокоенность ударами Израиля по йеменскому портовому городу Ходейда. В результате удара погибли три человека. В МИД Египта призвали к сдержанности.