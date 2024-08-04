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Главы МИД РФ и Египта обсудили палестино-израильский конфликт в Газе

Главы МИД РФ и Египта условились поддерживать контакты по вопросам двусторонней повестки дня.
Услада Дубинина 2024-08-04 20:43:42
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри высказались о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Сообщение опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В ходе беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе», - указано в сообщении.

Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Лавров и Шукри условились поддерживать контакты по вопросам актуальной международной повестки дня.

Ранее Египет выразил обеспокоенность ударами Израиля по йеменскому портовому городу Ходейда. В результате удара погибли три человека. В МИД Египта призвали к сдержанности.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Израиль #МИД РФ #сектор Газа #палестина #мид египта
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