Более 400 призывников приняли присягу в 282-м учебном центре войск РХБЗ

Более четырехсот ребят со всей страны принимают присягу на плацу 282-го учебного центра. Следующий год они прослужат в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Воинская присяга - это торжественное обещание которое дают ребята, вступая в ряды Вооруженных Сил. Они клянутся верности Отечеству, Конституции. А также клянутся выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.

Родители, сестры, братья и невесты - многие издалека. Все они рядом в такой важный день. Валерия вместе со своим младшим сыном Егором приехали из Крыма. Как говорит мама призывника - не ехали, а неслись, для маленького Егора старший брат Данила - пример для подражания.

«Добирались с Севастополя, 1900 километров, очень сюда хотел попасть. Очень хорошо, рады очень», - рассказала Валерия.

У Алексея сегодня особый повод для радости. К нему на присягу кроме родителей смог приехать и брат - участник спецоперации.

На церемонии присяги - концертная программа для ребят и их родных, патриотические песни. Кроме того, неожиданно для нашей съемочной группы, Алексей перед строем. Он тоже присоединился к поздравлению своих товарищей. Вместе с отцом, две электрогитары, сегодня они настоящие рок-звезды.

Военные химики приняли присягу и скоро у них начнется настоящая служба, последнее торжественное прохождение на этом плацу. Скоро призывники отправятся из учебного центра по разным гарнизонам страны. Меньше, чем через год они освоят военное дело в войсках РХБ защиты. И вернутся домой к родным. Но чувства, переживания матерей нужно понять, они впервые так надолго расстанутся со своими детьми, поэтому именно для них, для любимых мам, особый подарок.

«Я в шоке просто. Во-первых, очень приятно, спасибо большое командованию, прямо от души. Вот, ребенок мой со мной рядом. Спасибо большое, что увольнительное дают. Очень приятно тоже с ребеночком побыть. Он для вас большой, взрослый мужик, а для меня он ребенок», - рассказала Валерия.

Братья - призывник Алексей и участник спецоперации с позывным Ник. Теперь оба военные. Напутственные слова от старшего младшему. Воинская служба в семье, как и музыка, уже стала традицией.

«Чувствую безумную внутреннюю энергию, чувствую мужскую силу, чувствую – это, конечно же, поддержка родных безумная. Готов отдать долг родине и идти дальше по этому направлению. Через это, я считаю, должен пройти каждый мужчина. Любовь к музыке прививал с детства отец, он так же по образованию музыкант, тоже гитарист. Я на него с детства смотрел, вдохновлялся и хотел быть таким же. Напутственные слова его были: "Гитара в армии тебе поможет". Ну так оно и оказалось», - рассказал Алексей. «В Вооруженных Силах уже четыре года, год на срочке, три на контракте. Прибыл с проведения специальной военной операции к брату. Поздравить, пожелать удачи, успехов в службе и чтобы все было хорошо. Так получилось, что мне дали отпуск и у брата в это время присяга. Очень рад, что получилось приехать, поддержать братишку. Удачи брат!», - сказал Ник.

С поддержкой родных для призывников не страшны никакие тяготы и лишения военной службы. Они наберутся опыта в войсках. Через четыре месяца помогут освоится новоприбывшим. А еще через четыре демобилизуются и вернутся домой.