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На окраине Луганска начался пожар в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Луганску.
Услада Дубинина 2024-08-04 17:00:00
© Фото: tipich_lugansk, Telegram

Сухая трава и часть леса загорелись на окраине Луганска в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Вероятнее всего, ВСУ предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску, используя целый набор ударных средств поражения», - указано в сообщении.

Украинские военные выпустили по городу 12 ракет, об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS и Storm Shadow. Средства ПВО сбили четыре ракеты на подлете к городу. В результате падения обломков загорелась сухая трава. 

 

#в стране и мире #ВСУ #Леонид Пасечник #Луганск #Родион Мирошник
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